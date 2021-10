El escándalo de la supuesta infidelidad de Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba continúa. Fuentes cercanas a Trome revelaron que el bailarín Anthony Aranda, con quien la modelo fue captada besándose, habría sido despedido de ‘Reinas del Show’.

La producción de Gisela Valcárcel habría tomado esta decisión tras verse envuelto en un escándalo a solo días de emitir el próximo programa del reality. Se conoció que este jueves 21, las concursantes se encuentran en ensayos generales en los estudios de Pachacamac de América Televisión.

El reality que se emitirá el sábado por la noche lo grabarían el día mañana viernes 22 de octubre, por lo que ya se habría decidido qué bailarín reemplazará a Anthony Aranda.

MELISSA PAREDES ROMPIÓ SU SILENCIO TRAS ‘AMPAY’

La modelo Melissa Paredes decidió presentarse en el programa de ‘América Hoy’ para contar su verdad luego que las cámaras de Magaly Medina la ampayaran besándose con su bailarín Anthony Aranda, a pesar de estar casada con ‘El Gato’ Cuba.

“Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo Melissa Paredes

Melissa Paredes dice que comunicado sobre su separación con ‘Gato’ Cuba no lo escribió ella. Video: América Hoy

La también actriz aseguró que su polémico comentario no fue redactado por ella, por lo que generó confusión con las fechas de su separación de Rodrigo Cuba. “Fue en setiembre, octubre... el ampay fue anteayer... el 7 de octubre hablamos a calzón quitado, decidimos separarnos ambos, de mutuo acuerdo”, confesó.