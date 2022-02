LE RESPONDIÓ. Tras ser presentado en Esto es Guerra, Anthony Aranda habló para las cámaras de América Espectáculo y se refirió a su expareja de baile, Paula Manzanal. Esto luego que la modelo dejara entrever que existió un amorío con él cuando ya coqueteaba con Melissa Paredes, su actual novia.

El popular ‘gatito activador’ señaló que muchas personas de la farándula lo critican duramente porque no lo conocen. Incluso, precisó que estos comentarios lo hacen por rating.

“Yo tomo las cosas de quien vienen, la mayoría de personas que están en el medio no me conocen, entonces pueden especular por entretener a la gente, por rating o lo que sea. Eso no tiene por qué afectarme, yo sé quién soy y toda mi gente sabe quien soy. Quisieron agarrarme, pero no”, dijo.

Respecto a la modelo Paula Manzanal, el bailarín remarcó que no tiene nada que decir de ella, pues está montando un espectáculo con sus declaraciones.

“De Paula no tengo absolutamente nada que hablar, antes no me nació hablar de ella y menos me va a nacer ahora que estoy tan feliz con mi relación. Lo único que sí es que haga su circo de uno porque yo no me voy a prestar ”, sentenció.

“Lo gracioso es que toda la gente ahora es vidente, bueno, entonces que se saquen la tinka y que me regalen un poquito, jaja. Nosotros super tranquilos, yo confío mucho en ella y ella confía, entonces es parte de...”, agregó.

ANTHONY FELIZ POR ESTAR EN EEG

Anthony Aranda reveló que sí conversó con Melissa Paredes para ingresar a Esto es Guerra. Según dijo, tuvo su bendición pues es una buena oportunidad de crecimiento.

“ En toda pareja siempre se consulta y se dicen lo que piensan. Ella siempre me dio todo su apoyo, me dijo que sí es una oportunidad bonita si a ti te gusta. Entonces le dije ‘¿Por qué no?’... Como sabe que soy una persona de retos y que me gusta competir, toda mi vida he competido, he ido como ocho veces al Mundial de las Vegas a representar al Perú, entonces lo mío es competencia”, sostuvo.

