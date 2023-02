Anthony Aranda se muestra decidido a no ceder en el conflicto que lo enfrenta a Magaly Medina, quien lo insultó llamándolo “muerto de hambre” después de una nota que apareció en su programa. En dicha nota se sugirió que Melissa Paredes cubría todos los gastos de una salida en familia.

El bailarín expresó su molestia y negó la información que se le atribuía. Sin embargo, el ‘Gato Activador’ no anticipó que la ‘Urraca’ entrevistaría a uno de sus supuestos socios.

Después de esto, Aranda emitió una advertencia a Magaly, declarando que estaba harto de ser objeto de odio incitado y asegurando que hablaría con su abogado.

Anthony Aranda ante la posible demanda en contra de Magaly Medina

Anthony Aranda afirmó que buscaría ayuda legal para evaluar la viabilidad de una posible demanda contra Magaly Medina. El bailarín afirmó que, aunque gane poco dinero al mes, esto no define quién es como persona.

“Lo conversaré con mi abogado. Yo creo que así se gane 10 soles mensuales, usted señora, no me paga a mí nada. Me parece un poco desatinado tener que hablar (sobre) qué clase de persona eres, por cuánto ganas. ¿Por eso tiene que criticar?”, señaló Anthony.

Aranda declaró que respeta la opinión de la “Urraca”, pero se sintió indignado porque piensa que se está fomentando el odio hacia su persona. Además, cuestionó a la presentadora por dedicar una gran cantidad de tiempo en su programa para hablar mal de él.

“Un poquito de tino, si ella piensa que soy un don nadie, se respeta, pero incentivar este odio, eso es lamentable . No tengo que darle explicaciones a la señora ni a nadie, es innecesario, no es relevante”.

“Salí a desmentirla porque su intención no es solamente hablar, es generar odio, que ya lo hizo durante un año (…) Si dice que soy un bueno para nada, ¿por qué me dedica tantos minutos en su programa?”, finalizó

Anthony Aranda afirma que gana dinero por sus tiktoks

Anthony Aranda afirmó que él recibe dinero por crear videos en TikTok y que está preocupado por el ejemplo que se le da a los niños al criticarlo en las redes sociales.

“ A mí me pagan hasta por grabar tiktoks. Si me gustaría dejar en claro algo, es que en una escuela de baile se trabaja con muchos niños. Entran a las redes e incentivar el odio para que me critiquen y que los niños vean eso, ¿qué ejemplo les estamos dando?”, expresó el ‘Activador’.

Magaly desmiente al ‘Activador’ por decir que es dueño de una compañía de baile. VIDEO: ATV

