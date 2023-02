Anthony Aranda y Dennis Montejo, director de la Academia de Baile Montejo, se enlazaron este jueves 23 de febrero con el programa “Préndete” para aclarar la información que difundió el programa “Magaly TV: La Firme” sobre el sueldo que percibe la pareja de Melissa Paredes.

Montejo aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas y retó a Magaly Medina a mostrar las declaraciones que brindó a sus reporteros sin editar.

“¿Eres consciente que Magaly podría sacar el material en bruto, sin editar? Esta noche es tu palabra versus lo que podría mostrar Magaly esta noche en su programa”, puntualizó Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’.

“Sería lo mejor para todos, me gustaría que saque el material en bruto para ver si realmente estoy mintiendo, no tengo nada que ocultar. Yo nunca di montos de Anthony, nunca me referí a los precios que salen ahí. Si lo van a sacar, que lo saquen ”, señaló el empresario.

Denis aseguró que nunca habló con los reporteros de “Magaly TV: La Firme” respecto a los ingresos de Anthony Aranda. Al ser consultado sobre si tomará medidas legales contra Magaly, el director de la Academia de Baile Montejo explicó que primero se contactará con sus abogados.

Director de academia donde trabaja Anthony Aranda reta a Magaly a mostrar sus declaraciones sin editar

