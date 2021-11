Samu arremete contra bailarín Anthony Aranda tras confesión de la nana: “Mejor se quedaba haciendo tiktoks”

Pasan los días y la novela entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘El Gato’ Cuba tiene nuevos capítulos e implicados. Y es que, la nana de la pequeña salió a contar detalles sobre el escándalo, en el cual estuvo involucrado el bailarín Anthony Aranda como partidor del matrimonio.

Samu Suárez, periodista de Instarándula, no fue ajeno a este hecho y dio su opinión al respecto en una extensa entrevista con El Popular. “Lo que más ha resaltado ha sido la bombaza de Amor y fuego, el tema de que la nana ha contado cómo tomó el Gato Cuba las imágenes (del ampay), hasta lloró…se desploma la versión de Melissa y tiene más sentido porque no hay ningún pantallazo que pruebe que el Gato sabía de esta relación furtiva”, manifestó.

No obstante, el colega también habló sobre las opiniones vertidas por la nana, que contó en primera persona como vivió los momentos tensos de Melissa Paredes y Rodrigo ‘El Gato’ Cuba antes y después del ampay. “La confesión de la nana se sintió sincera, también asustada y temerosa, pero sincera. No lo ha hecho con el fin de atacar a Melissa, no dio datos, solo su apreciación, que se nota inocente. Ella lo juró por sus hijos y ha dicho bastantes cosas claves”, comentó.

Y aunque parezca insólito, Anthony Aranda, la tercera persona inmiscuida que rompió un matrimonio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, lejos de explicar lo sucedido amenazó contra la nana por difamarlo a nivel nacional. Tras esa declaración, Samu Sánchez, periodista de Instarándula comentó: “A él lo agarraron frío, no creo que demande a la nana, no creo que le saque mucho, que carepalo también sería. (Rodrigo González) no se equivoca, ha sido un recontra sinvergüenza, mejor hubiera hecho lo del día 1: quedarse calladito y hacer sus tiktoks”, afirmó.

“Ahora se cotiza un poquito más, se benefició en seguidores en redes sociales por este escándalo. No lo siguen por su talento, sino por lo que va a decir”, sentenció Samu Suárez a El Popular.

