NO HACE MEA CULPA. Pese a que meses atrás fue ampayado besando apasionadamente a Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, el bailarín Anthony Aranda aseguró que no tiene que pedir disculpas por haberse enamorado de la modelo.

Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, el popular ‘gatito activador’ resaltó que no se encuentra distanciado de Melissa Paredes al no publicar nada en sus redes sociales.

“ Me grabaron saliendo de su casa creo y se desmintieron solos, pero no, todo bien. A ver, no colgamos absolutamente todo lo que hacemos en el día, hay veces en los que ella tiene que hacer sus cosas sola, yo tengo que hacer mis cosas solo”, señaló.

Precisó que no tiene por qué estar todo el día al lado de Melissa, pues ella tiene sus cosas personales y él también. Según dijo, dicta clases de baile por la mañana y la tarde. Además, reiteró su amor por la modelo y le envió una indirecta a Rodrigo Cuba.

“Nosotros solamente nos enamoramos y apostamos por nuestro amor, hoy en día estamos juntos y felices, si nos tienen que culpar por algo, por habernos enamorado, no tenemos que disculparnos ”, reiteró tras el polémico ampay que separó a Melissa Paredes de su esposo.

ANTHONY ARANDA ELOGIA A EEG

El bailarín Anthony Aranda aclaró otra vez que no aprovechó la relación sentimental que tiene como Melissa Paredes para ganar fama. Precisó que él ya estuvo en diferentes show de televisión.

“Si yo hubiese hecho esto por fama o lo que sea, o sea es como que hace rato lo hubiese hecho. Si yo ahorita estoy en EEG es porque es el mejor programa de la televisión peruana, entonces yo antes he estado en un progframa de baile, de competencia, entonces por qué no estar acá si es el mejor”, remarcó.