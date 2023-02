Le responde con todo. Anthony Aranda se mostró enojado después de que la vidente Mónica Galliani dijera en ‘Amor y fuego’ que, según sus cartas, el Activador sería un posible agresor.

Ante la acusación, Aranda no se quedó callado y arremetió contra la vidente, a través de un mensaje de WhatsApp enviado a una de las reporteras de Rodrigo González.

“Un poco más de tino para hablar de alguien, yo jamás he tenido algún problema por agresión o algo parecido como para que alguien que ni me conoce asegure que soy agresor”.

El mensaje de Anthony Aranda en contra de Mónica Galliani.

Mónical Galliani le responde al ‘Activador’

“Respeto a las personas, yo interpreto mis cartas, no he venido a hablar de nadie. No me he sentado en ningún momento a decir, ‘he venido a hablar de Melissa o del señor’ que tampoco conozco”.

“El hecho que salga en mis cartas que tu pareja o tu novio te da un manazo por ahí, que sea un poco brusco o tosco, no significa que yo personalmente haya dicho que el señor te masacra”.

“Yo me he sentado a leer mis cartas e interpreto, no me invento nada. Si las cosas que salen no te agradan, mil disculpas es lo que hay. Finalmente, tú (Melissa) eres la que sabe que es lo que sucede en cuatro paredes”.

Activador arremete contra vidente que indicó que podría ser agresor: “Un poco más de tino y sentido común”. Video: Willax

