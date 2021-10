En una semana complicada para Melissa Paredes, participante de “Reinas del Show 2″ tras verse envuelta en una relación extramatrimonial con su bailarín Anthony Aranda y que eso generará la separación inminente con su esposo el futbolista Rodrigo Cuba.

Y es que el polémico jurado de “Reinas del Show 2″, Santi Lesmes no pudo hacer ajeno a esta situación y dio su opinión al respecto.

Ya estamos cerca a la gran final, ¿qué esperas ver en cada concursante?

Espero que este sábado todas sorprendan al jurado e impacten al público, que es de lo que se trate esta competencia. Cada vez quedan menos plazas para llegar a gran final.

Este sábado se enfrentarían en un versus Vania Bludau y Melissa Paredes, ¿qué esperas de ellas?

Espero muy poco. Melissa, por todo lo que está ocurriendo, no creo que tenga la cabeza en una coreografía. Siento que todo lo que viene viviendo Melissa lo ha generado ella. Ella tendrá que ser muy profesional para poder sacarse todo lo que le está pasando de la cabeza y concentrarse únicamente en el baile.

¿Y cómo ves a Vania?

Espero poco de Vania, pues hasta ahora no ha sorprendido, más bien, ha decepcionado.

¿Qué opinas de Anthony Aranda, “el activador”?

Anthony Aranda pasará a la historia como la manzana de la discordia en el matrimonio de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Viendo todo lo que ha ocurrido, puedo decir que Anthony es un tremendo bailarín, pero muy poco profesional.

¿Este sábado te gustaría ver a Diana Sánchez en competencia?

No solo me gustaría verla este sábado, me gustaría verla siempre. Ver a Diana, para mí, como jurado calificador, es una bendición, siempre hay cosas que observar, la mayoría de las veces, cosas para resaltar.

