Cuando Mauricio Diez Canseco (54) y Antonella De Groot (22) anunciaron su matrimonio sorprendieron a toda la farándula nacional. La modelo conquistó al pizzero y ambos celebraron una boda civil en mayo del 2016 y desde entonces, viven una luna de miel.

Mauricio Diez Canseco y Antonella De Groot agrandaron la familia con la llegada de su hijo Francesco. El pequeño de 8 meses es el protagonista de las publicaciones en Instagram de la modelo, quien no duda en compartir sus anécdotas de mamá con sus seguidores.

Aunque ahora tiene un hijo, Mauricio Diez Canseco y Antonella De Groot no dejan que la llama del amor muera. Por eso, la ex candidata al Miss Perú reveló algunos tips para que las parejas puedan aplicar.

“Tip de amor: Los detalles siempre serán importantes: Un desayuno, mandarle el almuerzo al trabajo, una cena especial en casa, un “te amo” inesperado, palabras de aliento y caricias emocionales...” , escribió en Instagram Antonella De Groot.

Pero no solo eso. Desde hace mucho tiempo, la modelo ha dejado en claro que ella no vive su vida en base a los prejuicios por la diferencia de edad co n Mauricio Diez Canseco. Por eso, Antonella De Groot reafirma que a ella le gustan mayores. "A mí me gustan mayores. Jajajaja. Me encantan las personas así. Sin prejuicios ¡Qué importa la edad!"

Además, Antonella De Groot aceptó que a veces Mauricio Diez Canseco tiene que acceder a hacer ciertas cosas que normalmente no haría a pedido de ella. “ Estar con alguien menor implica tener que acceder a tomarse fotos así. Jajaja lo amo mucho”, escribió.

