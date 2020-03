El salsero Antonio Cartagena está en el ojo de la tormenta al ser abordado por la madre de su hija, en plena calle siendo grabado por las cámaras de ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina. La mujer le reclamó al cantante porque no se está haciendo cargo de la manutención de la pequeña.

“¿Tú crees que tu hijita no come? Dale una moneda a tu hija, sinvergüenza", indicó la mujer, quien fue grabada por los ‘urracos’.

Pese a que las cámaras de ‘Magaly Tv. La firme’ estaban presentes, Antonio Cartagena evitó responder los cuestionamientos de la madre de su hija.

Expareja de Antonio Cartagena reclamó en la calle al salsero. (Magaly Tv. La firme)

En 2016, Antonio Cartagena también estuvo en el ojo de la tormenta cuando le pidió a una mujer-identificada como Vanessa Tenorio- que abortara a su bebé. Aunque luego pidió disculpas, indicando que se había equivocado.

Sin embargo, dos años después Tenorio reveló unas conversaciones telefónicas que mantuvo con Antonio Cartagena antes de dar a luz. Según la mujer, eso lo hizo porque el salsero no le había pasado ni un sol pese a que la jueza le ordenó pagar 750 soles mensuales.

En ese entonces, el cantante expresó a la madre de su hija que no quería que se refiera a la bebé como suya porque no la quería. Incluso, Antonio Cartagena dijo que le daría la manutención pero no quería saber nada de la menor. Vanessa Tenorio mostró la prueba de ADN donde sale un 99.9% de compatibilidad del salsero con su hija.