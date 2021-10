Antonio Cartagena nuevamente está en el ojo de la tormenta, pues Vanessa Tenorio, madre de una de sus hijas, denunció que el cantante no cumple con depositar la pensión completa de alimentos que un juez de familia determinó y tampoco ha cancelado los catorce mil soles de devengados correspondiente al periodo 2017-2018.

“El 12 de octubre salió una resolución del juicio de alimentos donde la jueza ordenó al señor Antonio Cartagena, padre de mi hija, pague los devengados que debe del año 2017 al 2018 que es un monto de 14 mil soles y le dieron un plazo de tres días hábiles que se cumplieron el viernes último y hasta el momento el señor no ha depositado el dinero. Además, quiero decir que tampoco cumple con la pensión de alimentos de mi niña”, detalla la señora Tenorio.

¿No mantiene a la pequeña?

Él declaró en un medio de comunicación que sí cumple y eso es falso porque solo pasa 384 soles de los 800 que ordenó el juez. Mi hijita estudia, va un colegio donde pago 300 soles, sin contar que debo vestirla y alimentarla, eso no alcanza, mi hijita está abandona por su padre el señor Cartagena que solo habla falsedades.

Antonio Cartagena: Vanessa Tenorio denuncia que no cumple con pagar la pensión completa de su hija y tampoco los devengados por juicio de alimentos

¿Qué argumenta para no cumplir con lo que los jueces han determinado?

El alude en el juzgado que no tiene dinero, que no tiene plata, pero que pasa que hace unos días él canceló 14 mil soles a otra señora (Roxana Valiente) que tiene una hija con él y que todavía no se sabe si es el padre o no porque está impugnada la paternidad... En mi caso, por la pensión ya se le ha reiterado constantemente, con cuatro resoluciones, que cumpla con los 800 soles, pero no lo hace y eso es entrar en rebeldía. Con los 384 soles que manda prácticamente es como que mi hijita viva con 10 soles diarios.

Son dos casos ...

Así es. En el caso de mi hija ya hay una orden judicial. Él sabe muy bien que si no cumple se van a remitir oficios al Ministerio Público y si sigue rebelde le van a dictar una orden de captura y tendrá que irse preso. Yo estoy desesperada porque en un año que no pasó nada, me quede endeudada, trabajo para cubrir las necesidades de mi niña. Su abogado está pidiendo la nulidad del juicio de los devengados, pero eso no se puede hacer.

Antonio Cartagena: Vanessa Tenorio dice que su hijita está abandonada por el cantante

Él no ve a tu hijita

No, en un principio yo no quise que se acercara a mi hija porque cuando estuve embarazada me maltrató psicológicamente y lo tuve que demandar por violencia familiar en el Quinto Juzgado . Una vez vino a mi casa con un notario y me dijo: pon tú el monto, pero yo ya no confiaba en él, porque me manipulaba a su antojo. Ahora todo es distinto porque mi hijita ya creció y ve la televisión, y cuando sale se pone a llorar porque quiere estar a su lado y yo tengo que decirle que como es cantante viaja mucho porque canta en todos los países.