Antonio Cartagena se niega a reconocer a su hija: "No me importa si soy su padre" [VIDEO]

El salsero Antonio Cartagena protagonizó una serie de polémicos audios que ha indignado a muchos. Hace algún tiempo Vanessa Tenorio denunció públicamente al cantante por pedirle abortar a su bebé y luego negarse a cumplir su responsabilidad como padre.

Vanessa Tenorio acudió al programa Nunca Más para que Antonio Cartagena recapacite y acepte su responsabilidad. Con esto, podría ayudarla con los gastos del embarazo y posterior parto y crianza de la bebé.

En las grabaciones del programa Nunca Más se escucha una conversación entre Vanessa Tenorio y Antonio Cartagena que levantó la polémica. El salsero le pidió abortar al bebé pues él no se haría responsable de darle su apellido ni el dinero para su cuidado y crianza.

Posteriormente, Antonio Cartagenaofreció disculpas por las declaraciones que tuvo. "No tengo ni tuve una relación con esa señora. Es más, todo esto ha sido planificado de la manera más vil, porque soy víctima de una extorsión. Ella me pidió 8 mil soles mensuales, sino haría un escándalo”.

Ahora, más de un año después, Vanessa Tenorio decidió exponer algunas conversaciones telefónicas que mantuvo con Antonio Cartagena antes de dar a luz. Según la mujer, esto lo hace porque hasta el día de hoy, el salsero no le ha pasado ni un sol pese a que la jueza le ordenó pagar 750 soles mensuales.

"Si yo quiero no pongo mi apellido. Si tú quieres ponle mi apellido, pero no es necesario. No me importa si soy o no soy su padre. No lo voy a reconocer. No me interesa, no quiero (ser su padre)", dijo en una parte de la conversación Antonio Cartagena.

Pero eso no fue todo. El salsero expresó a la madre de su hija que no quería que se refiera a la bebé como suya porque no la quería. Incluso, Antonio Cartagena dijo que le daría la manutención pero no quería saber nada de la menor. Vanessa Tenorio mostró la prueba de ADN donde sale un 99.9% de compatibilidad del salsero con su hija.

"Deja de estar poniendo: 'tu hijo, tu bebé', no quiero que me pongas nada. No me interesa, no quiero. Si quieres te voy a seguir mandando plata, no me importa. No le pongas mi apellido, no quiero saber nada. Si quieres le pones el apellido y si yo quiero lo reconozco o no", manifestó Antonio Cartagena en el audio.

Audio de Antonio Cartagena

