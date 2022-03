Antonio Cartagena presume su Mercedes Benz, pero su hija con hipotonía recibe pensión de solo S/ 354

Pese a que su hija sufre hipotonía y necesita de muchos cuidados, Antonio Cartagena fue expuesto en el programa de Magaly Medina luciendo su lujoso auto Mercedes Benz. La ‘urraca’ no soportó que el cantante no cubra los gastos de su pequeña hija y explotó.

Según las investigaciones de ‘Magaly TV La Firme’, el auto sí figura como propiedad de Antonio Cartagena. Esto pese a que la madre de su hija denunció que solo recibe como pensión 354 soles del cantante para todo el tratamiento que necesita la menor.

“ Ayer justamente contábamos el dramático caso de una de sus hijas que sufre hipotonía, necesita muchísimos cuidados, su caso es realmente triste , lamentable, pero miren, lo vemos pasear en su Mercedes y es cierto que tenía un Mercedes”, señaló la ‘urraca’ totalmente indignada.

Vanessa Tenorio, expareja de Cartagena, incluso reveló que pensó en algún momento “desaparecer con su pequeña e irse a otro mundo”

“Lloro por mi hija todos los días. Estoy martirizándome y pienso en mi hija por sus tratamientos...”, contó. Esto provocó que Magaly arremetiera.

“Parece que a este señor no le entran balas nunca, pese a la filiación y de tener a una hija enferma... Hombre sin corazón, (...) [hombres así] no deberían de llamarse padres, no deberían”, enfatizó.

Magaly Medina expresó su repudio por Antonio Cartagena, luego que presumiera su auto Mercedes Benz y no cumpla con las obligaciones como padre. La conductora le advirtió que se separa de la mujer, pero no de los hijos y lo instó a que venda el vehículo para cubrir los gastos de la menor.

“Vemos que el Mercedes sí le pertenece a él, no está a nombre de ninguna otra persona, mientras la mamá de una de sus pequeñas hijas vive a tres o cuatro cuadras en unas condiciones muy modestas, con una chiquita que necesita terapia, su mamá solo puede trabajar por horas para cuidarla, aún no la han matriculado en el colegio porque no tiene para los útiles”, manifestó.