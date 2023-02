NO SE QUEDA CALLADO. Antonio Cartagena salió al frente para referirse a la denuncia de la empresaria Lidia Ruiz, quien acusó al salsero de no cumplir con una presentación en un evento que fue previamente pagado.

“Señor Cartagena, recapacite, por favor, devuélvame los 15 mil soles que le di para que se presente en mi local. A través de su manager se hizo dos videos, un saludo para Sechura y otro para mi local. Devuélvame mi dinero”, expresó la empresaria ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Tras la difusión de la denuncia, el intérprete de “Si tú no estás” dejó un extenso mensaje en el que explicó que no cuenta con manager y aseguró que César Alcalde es un estafador.

“De un tiempo a esta parte hay un señor llamado CESAR ALCALDE... vendedor de fechas diciéndole promotor e intermediario para conseguir a cualquier artista que se le solicite. Quién ha estado utilizando mi nombre vendiendo mi show a varios empresarios sin la constatación y la previa conformación de mi presencia para la ejecución de un exitoso contrato”, explicó en las primeras líneas.

¿Qué relación tiene con César Alcalde?

“El señor Alcalde no es más que un " vende fechas” y que aprovecha las circunstancias de quienes se dejan engañar con sus dudosas propuestas muy mal intencionadas. El señor Alcalde no es mi representante. Ni mi manager(...) solo lo conozco por negocio y que no tengo contacto con él hace ya mucho tiempo”, añadió.

El cantante de salsa se refirió a las medidas que podría tomar en contra de la denuncia que hizo la empresaria Lidia Ruiz. “ Y para el caso particular en que esa persona me denuncia, tomaré cartas en el asunto con mis abogados p ara ponerle una demanda judicial por difamación y levantar falsos en agravio de mi persona con el agregado de hacer uso y sacar provecho por ser una persona conocida”, comentó.

Finalmente, aseguró que ningún depósito realizado por la empresaria fue a su nombre. “Me apena lo que está pasando, la persona que en forma injusta me acusa y difama. A ella no la conozco...no tengo ningún contrato ni ningún depósito de dinero enviado a mi nombre y mucho menos ninguna firma que acredite lo que dolosamente dice públicamente. Así como tampoco tengo ningún compromiso de cumplir con algo que nunca pasó (...) L amento y me duele que mi nombre y mi honorabilidad esté en tela de juicio ”, terminó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Clara Chía y Gerard Piqué esperan a su primer hijo? Mira la fotografía que avivó los rumores de embarazo

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ dejaría Panamericana TV y estaría en ‘coqueteos’ con otro canal

Magaly ‘chanca’ a Mario Vargas Llosa por acaparar portadas de la prensa rosa: “La vida le hizo tragar sus palabras”