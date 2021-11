Antonio Cartagena sigue generando polémica, esta vez, por agredir a un reportero de Magaly Medina cuando este se le acercó a consultarle sobre el problema que mantiene con su expareja, madre de una de sus hijas.

El último viernes, el cantante fue citado a una comisaría para dar su manifestación tras ser denunciado por Vanessa Tenorio por maltrato psicológico, según consignó Magaly Tv La Firme en la reciente edición de su programa.

“Lo que a mí me asombra es su grosería y la manera tan patanezca y agresiva... él tiene que responder por sus acciones, no es un niño, es un hombre mayor que no ha sabido afrontar el hecho de que haya tenido dos hijas extramatrimoniales, según lo que refieren las madres y según el ADN, por lo menos en uno de los casos”, dijo la Urraca indignada.

En las imágenes, se ve a Antonio Cartagena saliendo de la dependencia policial muy apurado, mientras un reportero de Magaly Medina lo intercepta y le pregunta por qué no respetó las medidas de protección a favor de Vanessa Tenorio.

En ese momento, el cantante empieza a correr hacia su auto y empuja al periodista. “Hey, qué te pasa, por qué me agredes”, se le escucha decir al hombre de prensa. “Por qué no aceptas la prueba de ADN”, le increpa mientras sube a su vehículo de prisa.

TROME - Antonio Cartagena se corre de 'urraco'. (Video: Magaly Tv. La firme)

