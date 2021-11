El salsero Antonio Cartagena negó haber maltratado psicológicamente a Vanessa Tenorio, madre de su menor hija, como se comentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, cuando se lo vio saliendo de una comisaría.

“Dice que la maltrato psicológicamente cuando es falso, yo no tengo ningún trato con ella, nunca me refiero a ella. Soy yo quien sufre reiteradamente agravios, mancha mi imagen. Cobra el 32 por ciento de mi sueldo y de mis regalías, a pesar de que no hay sentencia por alimentos”, refirió.

Luego añadió: “Más de un año estuve sin cantar por la pandemia y pese a eso he cumplido con la manutención. No soy mala persona, ni me hago el desentendido con mi responsabilidad”, agregó.

