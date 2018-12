Antonio Pavón y Aneth Acosta no van más en programa de Karen Schwarz por frases racistas y discriminatorias 

Karen Schwarz, conductora de ‘En exclusiva’, donde tanto Antonio Pavón como Aneth Acosta eran invitados recurrentes, afirmó que los dos cometieron errores garrafales y no los mantendrá en su programa por respeto a su público.



“Mi postura es que no sigan ninguno de los dos en el programa por un tema de respeto hacia los peruanos y la gente que consume mi producto y ve mi programa”, señaló la ex Miss Perú.



¿Sigues manteniendo amistad con ellos?

No puedo evitarlo porque todos cometemos errores, fue un error garrafal. Los dos se equivocaron y ellos tienen que pedir las disculpas del caso.



Las redes piden la expulsión de Antonio...

Hablar de un peruano con esas palabras que utilizó Aneth es terrible. Que un extranjero hable así de un peruano, de un país que le ha dado de comer por tantos años, es igual de terrible... yo no voy a defender a ninguno.



‘NO ESTÁ MÁS EN MI VIDA’

La bloguera Aneth Acosta señaló que Antonio Pavón ha quedado fuera de su vida y no caerá en el juego de seguir respondiéndole, porque ‘tiene trabajo’.



“Todo esto ha llegado a un punto crítico, no voy a seguir este juego de que tú me sacas algo y yo también, porque no gano nada, yo tengo trabajo. Antonio Pavón ha salido de mi vida, me he quitado un gran peso de encima”, manifestó Aneth.



¿Estás de acuerdo con la expulsión del país para Antonio como se pide en las redes sociales?

No, para nada.



¿No crees que sus palabras fueron graves?

Claro que son graves, yo me sentí ofendida pero los insultos eran hacia mí. No creo que merezca la expulsión del país, tiene un hijo y no creo que proceda.



¿Él se ha comunicado contigo?

No y tampoco me haya llamado a pedir disculpas. Antonio no está más en mi vida.



¿Y tú pides disculpas?

Sí, tengo que hacer un mea culpa, porque ni siquiera en una conversación privada debí usar esos adjetivos. Lo que la gente quiera ponerme en las redes sociales está en todo su derecho, creo que me lo gané, hay que apechugar en la vida.