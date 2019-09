Antonio Pavón: "No apruebo que mi hijo se esté criando con una nana y una abuela"  

Antonio Pavón comentó que le parece ‘injusto’ que su hijo Antoñito se esté ‘criando con una nana y su abuela’, mientras Sheyla Rojas se divierte en Barcelona, España.



“No apruebo que mi niño se esté criando con una nana y una abuela, mientras su papá se muere de ganas de dedicarle su vida. Podría vivir conmigo, dándole todas las comodidades, con mucho amor, rodeado de una familia y mucha atención”, dijo el español.



Luego, recalcó que no le importa la vida de la conductora de ‘Estás en todas’.



“Entiendo que tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a rehacer sus vidas al terminar una relación, pero siempre priorizando su rol de papás. Para mí, lo primero es mi hijo”, agregó.



Además, expresó sus deseos de querer criar a su pequeño Antoñito.



“De Sheyla no tengo nada que hablar, le deseo lo mejor. Pero me encantaría educar a mi hijo, dedicarle todo el tiempo del mundo. Desde el primer día que nació, mi hijo es lo primero”, precisó Antonio Pavón.

Por otro lado, el programa ‘Válgame Dios’ mostró unos videos donde se observa a Sheyla Rojas divirtiéndose en una fiesta junto a un grupo de amigos, en Europa.



Como se observa en las imágenes, la rubia se luce entre varios jóvenes, entre ellos la expareja de Ignacio Baladán, Silvana Alicia, y un hombre que se hace llamar en Instagram: ‘Justghesoes’ y maneja un lujoso auto Ferrari.

En tanto, Fidelio Cavalli, el ex de Sheyla’, se dejó ver cariñoso con una modelo canadiense, llamada Shadi.



(Deyanira Bautista)