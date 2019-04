Antonio Pavón arremete contra usuarios en redes sociales que lo llaman 'misio' y 'mantenido' | FOTOS

Perdió el control. Antonio Pavón no soportó que lo insulten después que se especulara que Sheyla Rojas le pagaba los pasajes para ir a Estados Unidos y estar con su hijo quien está en tratamiento.

Tras una entrevista con Sheyla Rojas, Magaly Medina dijo que Antonio Pavón sería un mantenido por sus padres y que no tenía un trabajo fijo, por lo que le correspondía estar con el niño, pues él sí disponía de más tiempo.

Estas declaraciones llevaron a que Antonio Pavón sea el centro de las críticas en redes sociales. El español, lejos de quedarse callado, se enfrentó contra todos sus detractores. Uno a uno, respondió los mensajes vía Twitter.

Mensajes de Antonio Pavón Mensajes de Antonio Pavón

Lamentablemente, Antonio Pavón soltó algunos insultos contra personas que lo llamaron 'misio' o 'mantenido'. El torero indicó que él trabajaba, pese a no tener un horario fijo o recibir un sueldo como antes cuando estaba en TV.

Mensajes de Antonio Pavón Mensajes de Antonio Pavón

Además, Antonio Pavón aseguró que, cuando se enteró que Sheyla Rojas se regresaría a Perú tras dejar a su hijo instalado en Estados Unidos, decidió viajar para estar con el menor, y no para dejarla mal parada a la rubia.

Mensajes de Antonio Pavón Mensajes de Antonio Pavón

Este martes, Antonio Pavón se refirió a los ataques que recibe constantemente en redes sociales pues los considera injustos. El español aseguró que si viaja rápidamente para estar con su hijo, no es porque no quiera trabajar o le sobre tiempo, sino que para él es su prioridad y tiene la posibilidad de hacerlo.

"Magaly Medina decía en su programa que yo era un mantenido, que a mí me mantiene mi familia y que mis pasajes a Estados Unidos me los estaba pagando Sheyla Rojas. O sea, era una desinformación total. No sé hasta que punto van a llegar. Cada papá tiene su turno para estar con su hijo. Si yo voy a estar con mi hijo, no es porque me sobre el tiempo, ni quiera dejar de trabajar sino que para mí mi hijo es lo primero. Lo priorizo. Si él me necesita, voy a dejar mi vida para estar al lado de su hijo", manifestó Pedro Moral.