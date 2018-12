Antonio Pavón está en problemas. El español fue citado por la Policía de Extranjería después que Aneth Acosta difundiera un audio privado en donde él la llamaba "india marginal por ser peruana".

Según informó Válgame Dios, Antonio Pavón y Aneth Acosta fueron citados para dar su declaración. El español indicó que recalcó sus disculpas, que también hizo públicamente, y espera que todo salga a su favor.

"He ido porque me había citado la Policía de Extranjería porque se ha iniciado una investigación con todo el escándalo este que ha ocasionado la señorita Aneth. Yo reiteré que pedí disculpas públicamente, también reiteré disculpas personalmente y que entiendo que se había utilizado un vocabulario muy feo, pero dije que nunca quise ofender a nadie, porque había sido una discusión entre dos amigos, conversación privada que no tenía que ser pública", declaró Antonio Pavón.

Audio de Antonio Pavón

Además, el español lamentó estar envuelto en esta situación por culpa de su examiga Aneth Acosta. Pero lo que más temor le da es que la Policía de Extranjería decida expulsarlo del Perú. Como se sabe, Antonio Pavón tiene un hijo con Sheyla Rojas.

"Si en algún caso ocurriera la expulsión, yo no se lo perdonaría en mi vida porque me separarían de mi hijo que tanto me necesita. Si me da miedo en algún momento una posible expulsión, sería que me separen de mi hijo, no porque me lo merezca porque yo estoy tranquilo de que no soy racista", declaró Antonio Pavón.

En tanto, Aneth Acosta manifestó que ella no ha iniciado ninguna acción legal contra el torero. Solamente está asistiendo a la citación de la Policía pues debe cumplir con todos los mandatos establecidos.

La bloggera señaló que, de darse la expulsión, le daría mucha pena la situación, sobretodo por el hijo del español. Según Aneth Acosta, ella le tiene mucho cariño a Antoñito, y por él lo lamentaría, no por Antonio Pavón.

"Me daría mucha pena porque él tiene un hijo peruano, un bebé que es adorable y él es mi mayor preocupación. No Antonio, pero yo sí le tengo mucho cariño a su hijo y eso sí me daría mucha pena", puntualizó.