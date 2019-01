Antonio Pavón contó, entre lágrimas, que Sheyla Rojas no lo deja ver a su hijo 

Antonio Pavón denunció llorando, en el programa ‘Magaly TV, la firme’, que Sheyla Rojas no le permite ver a su hijo y cree que es porque no le pasa la manutención completa.



“El último viernes fui a buscar a mi hijo para estar con él de acuerdo a la conciliación que firmamos en el 2015, pero no me dejó verlo. Estuve 75 días con mi hijo en Filadelfia, vendí todas mis propiedades para asistirle, siempre le pasé 3 mil 500 soles mensuales, pero cuando regresé solo mil 500 porque me estoy estableciendo. En mi desesperación hablé con Pedro Moral (novio de Sheyla) para pedirle que interceda por mí”, contó Antonio Pavón.



En otro momento, Magaly Medina le preguntó si Sheyla Rojas no quería que vea a su niño porque lo descuidaba.



“Cuando estoy con mi hijo paso tiempo con él. Pienso que lo está usando. Quiero pensar que es una buena mamá”, comentó Antonio Pavón.