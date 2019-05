Hermana de Antonio Pavón le da la espalda por insultos racistas: "No voy a defender lo indefendible"

Está en contra. La hermana de Antonio Pavón, Alicia, se pronunció por la ola de críticas que recibió el torero después de insultar a una periodista peruana por cuestionar sus viajes al exterior cuando dijo que no podía pagar la pensión solicitada por Sheyla Rojas.

Antonio Pavón protagonizó un [nuevo] incidente en donde usa palabras racistas al recibir críticas. El español dejó en claro que tendrá esa actitud con todas las personas que busquen criticarlo por redes sociales.

Los usuarios quisieron saber cuál era la posición de su hermana Alicia. A través de Instagram, una usuaria le recomendó hablar con Antonio Pavón por su actitud y sus fuertes palabras contra peruanos, cuando su hijo, también tiene la misma nacionalidad.

Antonio Pavón se defiende

"Aconséjale a tu hermano que se baje de su nube y que nunca se olvide de que una "marginal" como él dice, le dio de comer y que nunca se olvide que su hijo es peruano y siempre lo será", se lee en el mensaje.

Ante esto, la hermana de Antonio Pavón aceptó que no está de acuerdo con la forma con la que su hermano se refiere en redes cuando se siente atacado. Señaló que la mejor forma de evitarlos era bloqueando o eliminarlos definitivamente.

Sin embargo, sí dejó en claro que Antonio Pavón no es racista y que estaba segura de eso. "No voy a defender lo indefendible. No me gusta que conteste comentarios feos de esa forma. Lo mejor es no hacer caso (...) Pero sé que no es racista. De eso estoy segura al 100%", declaró Alicia Pavón.