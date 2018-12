"Antonio Pavón volverá a España antes de fin de año", aseguró Santi Lesmes

Aunque confiesa que considera a Antonio Pavón como un hermano, Santi Lesmes reconoce que su paisano cometió una falta muy grave al lanzar comentarios racistas contra Aneth Acosta , como se viralizó en los últimos días en un audio difundido por redes sociales.



“Todo esto me toca de cerca, los dos somos de Málaga y tenemos una gran amistad. Sin embargo, debo reconocer que tuvo palabras horribles, se equivocó. Vivimos en un país que nos ha acogido, nos ha dado todo lo que tal vez no nos dio nuestra tierra... Lamentablemente, por un arrebato en contra de una persona, a quien le quiso pagar con la misma moneda, le salieron las cosas terriblemente”, dijo Santi Lesmes, quien agregó que el torero está muy afectado.



“Aunque quisiera no puedo defenderlo, porque lo que hizo estuvo muy mal. Condeno este tipo de expresiones, pero tampoco hay que crucificarlo ni pensar en temas de cárcel o expulsión, eso es un poco exagerado. Él está muy mal, muy afectado. Todo esto me da mucha pena, pero si se tiene que ir por no controlar su lengua, pues se irá. Todo país tiene sus leyes y uno como extranjero debe respetarlas. Yo creo que antes de fin de año, Antonio Pavón se irá a España, no es la forma, pero de repente este es el impulso que le faltaba para volver a casa y dejar este país... lo único que lo amarra es su hijo Antoñito”, acotó.



‘SE LE DIO MUCHAS OPORTUNIDADES’

Por su parte, Jenny Kume indicó que Antonio Pavón debe reconocer su error. “Todos somos seres humanos y nos equivocamos. No tenemos porque humillar a nadie. A Pavón se le han dado muchas oportunidades acá, sobre todo de trabajo, pensamos que los extranjeros son mejores y no es así. Él tiene que pedir perdón de corazón porque es de sabios reconocer los errores”, indicó.