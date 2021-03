Antonio Pavón llegó a Lima y se llevará a España a su hijo Antoñito, reveló Magaly Medina a través de sus redes sociales. El español toma cartas en el asunto en el cuidado de su pequeño mientras, Sheyla Rojas se encuentra de viaje en México.

En un avance de lo que se verá en su programa de esta noche, se ve como Antonio Pavón ingresa a una vivienda en Lima y evita responder a las preguntas del reportero del programa de Magaly Medina.

Sin embrago, Magaly Medina confirmó que el extorero se llevará a su pequeño a España en medio de las criticas contra Sheyla Rojas a quien acusar de darse la gran vida en tierras charras y no estar al cuidado de su pequeño.

Antonio Pavón llegó a Lima y se llevará a su hijo a España

LOS LUJOS DE SHEYLA ROJAS EN GUADALAJARA

En los últimos, Sheyla Rojas ha publicado varias historias de lo bien que la está pasando en México y no dudó en publicar videos del turismo VIP que realiza en tierras charras, con viaje en helicóptero incluido. Asimismo, pese a su recargada agenda, la exchica reality también dejó una indirecta para Magaly Medina y todos los que la critican.

En sus recientes historias se le puede ver a una Sheyla Rojas muy activa y entrenando y luego paseando por la fábrica de tequilas ‘Don Ramón’, cuyo embajador es el recordado agente 007 Pierce Brosnan.

Asimismo, Sheyla Rojas se lució disfrutando de fiestas exclusivas acompañada de misteriosos personajes mientras comparte mensajes de reflexión sobre su vida.

NIEGAN A SHEYLA ROJAS

Mucho se ha especulado sobre la supuesta relación amorosa entre Simón Sánchez Alayo y Sheyla Rojas, luego de algunas imágenes de la rubia donde se la ve disfrutando de su casa de campo. Asimismo, hace unos días trascendió que el empresario viajó a México, país donde se encuentra la exconductora de Estás en Todas.

Amor y Fuego se comunicó con él vía telefónica y sus conductores quedaron sorprendidos cuando se animó a contestar. “Mira Rodrigo, yo de mi vida privada no hablo pero lo único que te puedo decir es que estoy con mi mujer y mis hijas en México muy tranquilo”, respondió cuando le preguntaron si estaba con la ex de Antonio Pavón.

Peluchín y Gigi Mitre no se quedaron de brazos cruzados y siguieron insistiendo para conocer si alguna vez había mantenido una relación con Sheyla Rojas. “De verdad, yo no hablo porque no pertenezco al mundo del espectáculo”, agregó el empresario.