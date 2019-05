Antonio Pavón sobre Magaly Medina: "Es la que más ha desangrado a las mujeres en Perú. ¡Hipócrita!"

Antonio Pavón salió al frente y aseguró que nunca insultó a Magaly Medina, quien lo acusó de haberle enviado ‘varios mensajes feos’ tras defender a Sheyla Rojas.



“Magaly es una mentirosa. Nunca le he faltado el respeto ni la he insultado. Se da como abanderada en defensa de la mujer y es la que más ha desangrado a las mujeres en ese país. ¡Hipócrita!”, sostuvo el español.



Ella piensa que le escribiste estos mensajes porque habías ‘tomado varios tragos’...

No había tomado ningún trago. Se defiende con recursos bajos.



¿Y qué le escribiste en realidad?

Le dije que no decía la verdad, que es una periodista sin credibilidad. Ella miente con tal de hacer un punto de rating, es capaz de vender a su madre, por eso no tiene amigos ni nadie que la quiera... Creo que debe dejar la televisión y dedicarle más tiempo al psiquiatra.



¿Has tenido la oportunidad de hablar con su esposo, Alfredo Zambrano?

Alfredo es una persona extraordinaria con una educación exquisita. Magaly no le llega ni a la suela de los zapatos. Es un caballero y la otra, una marginal.



¿Para ti, qué significa la palabra ‘marginal’?

Lo marginal está al borde, no forma parte de lo central. Así es Magaly en la vida real.