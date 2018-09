¿Antonio Pavón le mandó indirecta a Sheyla Rojas?: "Casarse en televisión es una payasada"

Antonio Pavón contó que está soltero y cuando decida casarse dará ese paso en la intimidad, pues le parece una payasada televisar la boda.



“Estoy bien, soltero, salgo pero no hay nadie fija. No soy nadie para pedir requisitos, pero mi prioridad es mi hijo, cuando él se recupere tendré una pareja, volveré a ser papá, tendré un hogar”, dijo Pavón durante la inauguración de ‘Chávarri Fitness Center’.



¿Convivirías?

Eso debe fluir, no creo que casarse sea fundamental. Por ejemplo, casarse en televisión es una payasada. Cuando alguien desea dar ese paso es algo mágico, el corazón te lo pide y debe ser en la intimidad. No televisada, me gustaría casarme en la orilla del mar en el Caribe.