Antonio Pavón muestra conversación donde Aneth Acosta llama 'peruanos nacos' y 'mecánico de Carabayllo' a compatriotas

¡Esto está que quema! Antonio Pavón se defendió de las expresiones racistas en contra de su exmejor amiga Aneth Acosta e indicó que ella es la menos indicada de acusarlo de racismo, pues en anteriores conversaciones se ha expresado de la peor manera de sus compatriotas a los que también ha calificado de 'indios marginales' o que la persona que está a su lado parece un 'mecánico de Carabayllo'.



"Todos (menciona a chicos reality) sabemos que nos guarda las conversaciones y audios y que los podría utilizar en cualquier momento... Ella seguía siendo mi amiga por miedo a lo que era capaz de hacer y porque al enemigo hay que tenerlo cerca", dijo Antonio Pavón en 'Válgame Dios', donde negó ser racista porque "mi hijo es lo más bello que me ha dado el Perú"

Al ser consultado por qué expresarse de la manera que lo hizo en un audio que hoy se hizo público, Antonio Pavón sostuvo que solo quería darle de su propia medicina a Aneth Acosta, pues ella se expresa de la peor manera de sus compatriotas (peruanos).



"Yo no soy racista. Me avergüenzo que estas palabras hayan salido al aire, pero ella le ha dado este audio a todos los gerentes, amigos, productores, un montón de gente... Ella me culpa que su novio se haya ido a España a recuperar a su esposa y su hija", agregó Antonio Pavón.

Audio de Antonio Pavón

ANTONIO PAVÓN MOSTRÓ CONVERSACIÓN RACISTA



En otro momento, Antonio Pavón mostró a Rodrigo González y Gigi Mitre una conversación en la que se Aneth Acosta dice lo siguiente:

- Agg esta gente por Dios.

- Peruanos de los más nacos bulleros y así...

- Yo intentando dormir. Dios necesito vuelos privados

- Qué vuelo del asco

- Indios al por mayor

- Al lado mío un tipo que debe ser mecánico de carabayllo

- Y atrás dos niños insoportables

- Dios, help, 12 horas mato a alguien

- Encima aplauden pensando que ya aterrizaron cuando pasaron una nube.