Antonio Pavón y Pedro Moral, novio de Sheyla Rojas, se enfrentaron en programa de Magaly Medina

Totalmente molesto, Pedro Moral, novio de Sheyla Rojas, llamó a 'Magaly Tv. La firme', programa de Magaly Medina, y se enfrentó a Antonio Pavón, quien se encontraba en el set, reclamando porqué 'Shey Shey' no lo deja ver a su hijo Antoñito.

Pedro Moral llamó al programa de Magaly Medina para reclamar a Antonio Pavón porque está cansado que "hablen mal" de su pareja y futura esposa por el tema de Antoñito.



Antes que Pedro Moral llame al programa de Magaly Medina, se emitió un pequeño segmento donde se aprecia que Sheyla Rojas no deseó responder las preguntas sobre por qué no deja a Antonio Pavón ver a Antoñito, metiendose-casi corriendo-a un edificio con su pareja.



Tras esto, Pedro Moral se contactó con Magaly Medina para indicar que estaba cansado que sigan hablando sobre Sheyla Rojas, aunque intentó mantenerse al margen, esta vez no lo dejaría pasar, aunque siempre ha apoyado a Antonio Pavón para que vea a su hijo.



"Hasta el momento tu apoyo me sirve para cuidar a Antoñito, pero tu apoyo no está siendo eficaz para que Sheyla Rojas y yo podamos tener una relación cordial. Se ha reído en tu cara. Se zurra en lo que digas, con todo respeto", contestó Antonio Pavón.



Aunque Antonio Pavón, Pedro Moral y Magaly Medina se convencieron que el bien superior para que esto se solucione era Antoñito, la discusión continuó.

Sheyla Rojas decidió no responder sobre el caso de Antonio Pavón. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Yo también quiero lo mejor para Antoñito y que Sheyla esté tranquila, pero no puedo dejar que hablen de ella como si fuera cualquier cosa", indicó Pedro Moral.



Pedro Moral mencionó que Sheyla Rojas habla "bien" de Antonio Pavón en todas las reuniones a las que asisten, sin embargo, el español respondió que solo es "de careta para afuera".



"El hijo es de Antonio Pavón y Sheyla Rojas, no puedo permitir que se sigan metiendo con mi futura esposa (...) acabemos todo. Se siente maltratada por el padre de su hijo. Yo estoy llamando para defenderla", indicó Pedro Moral.



Antes que acabe el programa, Magaly Medina llamó a la conciliación entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas por el bien del menor mientras que Pedro Moral pidió disculpas si se había exaltado en la conversación, agregando que todos deberían llegar a un consenso.