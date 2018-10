¿Antonio Pavón en peleas con Sheyla Rojas?: "No tengo nada que comentar sobre ella"

Antonio Pavón evitó hablar de las discrepancias que tiene con la madre de su hijo, Sheyla Rojas; sin embargo, recalcó que su pequeño Antoñito ‘es su vida’.



“No tengo nada que comentar sobre Sheyla Rojas. Todo el mundo ve cómo soy con mi hijito y cómo le dedico mi vida, así que a buen entendedor, pocas palabras. Trato de ser un buen papá, porque es lo más importante en mi vida y luego todo lo demás”, contó Antonio Pavón.



Quizá prefieres no referirte a Sheyla porque, finalmente, es la madre de tu hijo...

Efectivamente. Trato siempre de tener una relación cordial, educada, respetuosa y ya está.



¿Es cierto que estás rehaciendo tu vida personal y que tienes pareja?

Estoy feliz, contento y me va bien. Enamorado solo de mi hijo, no tengo pareja.



Por su lado, Sheyla Rojas mencionó que con los años aprendió a ser una mujer fuerte, que no le teme a la mala vibra ni a la envidia.



“Gracias a Dios, ahora puedo darle muchas cosas a mi familia e hijo. No paro, soy una mujer que sueña en grande, que trabaja duro y parejo y felizmente se ve reflejado en mi trabajo. Todo lo que hago es por mi hijo”, dijo Sheyla en la plataforma digital BAX.



“Sé que hay mucha envidia, pero creo que no hay nada más fuerte que la bendición de Dios, porque todo lo que hago, es con cariño y corazón”, aseveró.