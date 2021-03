Antonio Pavón pidió la mano de su novia Joi Sánchez en Trujillo

ESTÁ FELIZ. Antonio Pavón se muestra más que contento luego de reencontrarse con su hijo Antoñito en Lima, en medio de la polémica por el viaje de Sheyla Rojas a México. Sin embargo, este no es el único motivo de su felicidad, y es que también aprovechó para visitar Trujillo y pedir formalmente la mano de su novia.

Fue Magaly Medina la encargada de dar a conocer la noticia. Según la Urraca, el español fue a pedir la mano de Joi Sánchez formalemente a sus padres. “Cuando ellos se comprometieron lo hicieron solo con la familia de él. Ahora, han querido ir los dos, participando a la familia de ella, sus intenciones de casarse... para pedirles permiso para hacerlo”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, indicó que Antonio Pavón tiene intenciones de contraer matrimonio cuando ‘la pandemia lo permita’. “No sabemos si se casarán en España o no... dice que cuando este virus comience a dejarnos respirar a todos, va estar más tranquilo”, agregó la periodista.

Asimismo, el español usó sus redes sociales para mostrar su felicidad al lado de su novia e hijo. En sus historias de Instagram, compartió varias y fotos y videos de su estancia en Trujillo.

SE COMPROMETIÓ EN ESPAÑA

En setiembre de 2020, Antonio Pavón anunció oficialmente que quería casarse con la peruana Joi Sánchez. El español sorprendió a su pareja entregándole el anillo de compromiso en alta mar, mientras celebraban el cumpleaños número 28 de la joven, en presencia de amigos y familiares, en Costa del Sol.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, dijo el ex de Sheyla Rojas en aquella oportunidad.

Por su parte, Joi Sánchez se mostró emocionada en sus redes y no dudó en lucir su anillo de compromiso. “No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños (imagen de un anillo). Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”, citó Joi en Instagram.

DEFIENDE A SHEYLA

La eterna rivalidad entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas parece haber llegado a su fin. Al parecer, en enero de este año la expareja había llegado a un acuerdo ya que, en declaraciones a Amor y Fuego, el español sacó cara por la rubia e indicó que viajará con su hijo a España porque ella misma se lo pidió.

“He venido a recoger a Antoñito porque Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera que él viaje a España. Ella está en México porque le han salido propuestas de trabajo”, dijo el toreto hace unos días.

