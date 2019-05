Antonio Pavón a Magaly Medina tras denunciarlo: "Se la agarra conmigo para ser la abanderada del Perú"

Antonio Pavón rompió su silencio en el programa Válgame Dios. La tarde de este viernes, el ex de Sheyla Rojas se enlazó desde París para defenderse de los ataques que recibió tras tildar a una periodista de 'india marginal'.



"Yo no soy racista, tengo amigos de todo tipo. Yo no soy racista y eso bien lo sabe Dios", aseguró Antonio Pavón. "A mí me dicen español de m, español misio, español de quinta en redes sociales y yo me aguanto", se justificó.

Asimismo, contó que la reportera le reclamó por viajar siendo 'misio'. "Tú misio, encárgate de ver a tu hijo", aseguró Antonio Pavón que le dijo la reportera. "Lo que pasa es que esta es una conversación privada, yo no he hecho esto público. Fue ella (la periodista) y Magaly", arremetió el español.

Antonio Pavón responde a Magaly Medina 2

"Estallé en cólera. Quiero pedirle disculpas a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, fue un comentario privado y esta chica decidió hacerlo público" , dijo Antonio Pavón. "Las formas me perdieron, yo sé que está mal lo que hice (...) Yo lo sé, lo admito, el insulto fue horrible, ha sido la peor parte de mí. Pido disculpas", repitió.

Por último, aprovechó el espacio para referirse a Magaly Medina, quien amenazó con denunciarlo ante la Fiscalía por acoso y violencia psicológica y usar todo su poder para hacer que jamás vuelva a ingresar al Perú.

"Quiero decir que Magaly es hipócrita. Se la está agarrando conmigo para ser la abanderada del Perú", aseguró el español y padre del hijo de Sheyla Rojas.

Antes de terminar en enlace, Antonio Pavón dijo que está harto de las personas de redes sociales que lo atacan constantemente. "Estoy cansado de las gente de redes sociales, estoy cansado de la cobardía de quienes te insultan", dijo tratándose de justificar.