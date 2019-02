Antonio Pavón saca cara por Nicola Porcella y asegura que Poly Ávila y Claudia Meza solo quieren 'colgarse' de su fama

Antonio Pavón sorprendió a todos al defender a capa y espada a Nicola Porcella y el caso de la 'fiesta del terror' de Asia. El español no dudó en poner las manos al fuego por el chico reality y manifestar que Poly Ávila y Claudia Meza solo quieren colgarse de su fama para ser alguien en el medio con una "farsa montada" de lo más bajo que pueden hacer para hacerle daño.



"Yo le creo a Nicola no creo que él haya ido a manipular nada, no es su estilo. Ahí todo mundo son adultos, todo mundo son grandecitos y saben lo que hacen'', manifestó Antonio Pavón mostrándose completamente a favor de las acciones que pudiera tomar Nicola Porcella en contra de las personas que lo involucraron en temas de drogas.

El torero español también aprovechó para despotricar y ningunear a la Miss Trujillo, Claudia Meza. "Esa chica, no la conozco ni quiero, mientras esté más lejos, mejor. (...) En esa fiesta todos son adultos, son mayores, todos saben lo que hacen y no tienen que echarle la culpa a otros, y colgarse de Nicola de una manera tan baja, Nicola no se merece esto. Y creo que la chica está aprovechando la oportunidad para tratar de figurar, pero muy mal, no es ni la forma de ser Miss ni de querer figurar'', agregó Antonio Pavón desvirtuando la denuncia que hizo la reina de belleza contra Faruk Guillén y no contra el exchico reality.



Ante estas declaraciones, los usuarios de las redes sociales estallaron contra Antonio Pavón, ya que lo que está haciendo es minimizar una grave denuncia en la que están implicados varias personas.

Antonio Pavon tiene la misma cantidad de neuronas que Nicola, osea 0 #MagalyTvLaFirme — Lara González (@LaraGonzlez13) February 26, 2019

André Castañeda, expareja de Poly Ávila salió a defender a la argentina y a Claudia Meza y le pidió a Antonio Pavón que mejor se quede callado.



"Si no hay algo coherente que decir es mejor quedarse callado.

Todo mundo tiene derecho a tener diferentes puntos de vista pero hacer comentarios de ese tipo solo tiene un nombre.. Brutalidad!", tuiteó.