¡Confesiones al rojo vivo! Antonio Pavón se presentó en el famoso programa español ‘Sálvame Deluxe’ y pasó por el polígrafo en el que respondió preguntas de alto calibre y que dejaron al descubierto ciertos aspectos de su vida personal que lo tenía bien guardado.

Antonio Pavón respondió a las declaraciones de su excompañero en el reality ‘Supervivientes’, quien indicó que había tenido una relación homosexual con el popular ‘torero’, pero este lo negó categóricamente y solo atinó a reírse cuando los panelistas de ‘Deluxe’ le increparon sobre el supuesto ‘romance’.

Entre las preguntas del polígrafo que fue respondiendo, Antonio Pavón en un primer momento negó haber tenido una relación con alguien de su mismo sexo, pero sí resaltó que durante su etapa de soltero se acostó con muchas mujeres en Perú, realizó tríos y participó en varias ocasiones de orgías.

Tras este destape, el conductor del programa le pidió que por favor le diera la dirección de la ‘calle de las orgías’ en Perú para darse una vuelta por aquí.

Sin embargo, al llegar a la pregunta ¿Has mantenido en alguna ocasión algún tipo de relación homosexual? Antonio Pavón respondió algo nervioso que ‘Sí’ ocasionando que los panelistas dijeran al unisono “hasta que por fin”.

Antonio Pavón sorprendió a todos con sus confesiones en 'Sálvame Deluxe'

Pero Antonio Pavón intentó aclarar su respuesta, pero los integrantes de ‘Sálvame Deluxe’ ya no le creyeron.

“Que quede claro que no hubo pe....ción, ni fel... Las cosas como son, solo me di un beso y no ha ocurrido nada de nada... Nunca he sentido atracción sexual por un hombre”, dijo Pavón para defenderse.

En otro momento, sobre las orgías en las que participó, la expareja de Sheyla Rojas dijo que le encantaba estar con varias mujeres al mismo tiempo.

También dijo que con algunas de sus parejas anteriores si ha realizado tríos, pero con la actual no “porque no le gusta”

