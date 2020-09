Antonio Pavón rompió su silencio en una entrevista que le brindó a Rodrigo González. El español dijo que está muy preocupado por su hija dada la vida de viajes express que lleva Sheyla Rojas, tras la revelación del affaire que mantuvo la rubia con el futbolista Luis Advíncula.

El padre del hijo de Sheyla Rojas indicó que su hijo está alejando de su familia y es cuidado por una nana. Además indicó que ’el tiempo le dio la razón’, al revelarse el estilo de vida que lleva la rubia actualmente.

“El tiempo me está dando la razón a mi y a mi hermana. Hablábamos siempre que nos preocupaba mi hijo, que estaba siempre solo con la nana, que estaba alejado de la familia”

Rodrigo González revela audio de Antonio Pavón sobre Sheyla Rojas

Además, el español indicó que ’es un secreto a voces’ que Sheyla Rojas realiza viajes breves a cambio de que reciba beneficios materiales como dinero y regalos de parte de adinerados pretendientes.

“Lo de Sheyla es un secreto a voces, haciendo este tipo de viajes express. Lo que haga sheyla me da igual porque yo ya he hecho mi vida, pero estoy muy preocupado por mi hijo. Siempre para viaje. Si no estoy yo ¿quién cuida a mi hijo?”, agregó.

