Antonio Pavón, desde España, manifestó que la conducta de Sheyla Rojas, tras revelarse en el programa ‘Magaly TV: La firme’ que tuvo un affaire con Luis Advíncula y que a cambio de viajes, joyas, plata, shopping, le ‘atracaba que la deje coja’, no le extraña porque siempre fue así y le preocupa que su hijo esté siendo criado por diferentes nanas.

Antonio, hace poco manifestaste que Sheyla viajaba constantemente y tu hijito se quedaba con la nana. ¿Era porque sabías de esta situación?

Era un secreto a voces. Mucha gente sabía de este tipo de viajes a cambio de favores, dinero, joyas, etc. La verdad es que estoy muy lejos de todo eso, solo me preocupa Antoñito que se está criando solo, con diferentes nanas. Sheyla no deja que mi hijo viaje a España a visitar a la familia.

Fotografía muestra beso con lengua entre Sheyla Rojas y Luis Advíncula | TROME

¿Estás diciendo que Sheyla siempre fue así?

Siempre.

Pero llama la atención las expresiones que usa como ‘sangrar’.

Me da igual lo que haga Sheyla con su vida, solo me preocupa el bienestar de mi hijo y nos tiene a toda la familia muy preocupados.

¿Has conversado con tu exsuegra, tal vez pueda interceder para que veas a tu hijo?

Sheyla no hace caso a nadie.

PEDRO MORAL: NUNCA MENTÍ

Por otro lado, Pedro Moral, quien estuvo a punto de casarse con la rubia, recalcó que nunca mintió cuando habló sobre el interés de la ‘leona loca’.

“La verdad, prefiero quedarme callado porque tengo una pareja y porque en su momento hablé lo que tenía que hablar. Creo que tampoco hay que decir mucho sobre lo evidente, yo jamás mentí.

Muchos te censuraron al sentarte en ‘El valor de la verdad’...

Sí, me llamaron ‘poco hombre’, pero si te pones a pensar yo me callé muchas cosas. Al final todo salió a la luz.

¿Conociste a Irvin Vera cuando eras pareja de Sheyla?

No y no tengo nada más que hablar de esta chica.

Pedro Moral, en ‘El valor de la verdad’, contó que Sheyla quería una boda de 170 mil dólares, que le compraba ropa por 9 mil soles y siempre le repetía que la famosa era ella.

