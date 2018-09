Antonio Pavón sobre Sheyla Rojas: "La relación con Patricio Parodi fue ridícula y daba vergüenza"

Antonio Pavón dijo que está harto de que le pregunten por Sheyla Rojas y que solo se siente tranquilo cuando su hijo, Antoñito, está con él.



“No quiero saber nada de Sheyla Rojas ni de su matrimonio, que se case y sea feliz. Creo que, para que una pareja comparta con tu hijo, tiene que haber un compromiso formal y serio. La relación que vimos con Patricio fue ridícula y daba vergüenza porque le sacaba la vuelta y, bueno, Antoñito estaba en el medio. Trataba de asumirlo, no estaba de acuerdo con que mi niño estuviese en situaciones en las que su mamá hacía cosas como mujer y no como madre”, indicó el español en ‘En exclusiva’, marcando las diferencias con Pedro Moral, actual novio de la conductora de ‘Estás en todas’.



“Las veces que he tratado a Pedro, me parece un chico correcto, educado y creo que es de una familia de bien. Mi pequeño comparte tiempo con Pedro, pero creo y vuelvo a repetir que para que un padre o una madre vincule a su hijo con una pareja, tiene que estar todo muy seguro y no meter a la casa al primero que venga. La verdad, yo estoy tranquilo cuando mi hijo está conmigo, sé que está bien cuidado y en buenas manos”, comentó.

COMO LA ESPOSA DE MESSI

Por otro lado, Sheyla Rojas viajó a Colombia para reunirse con la diseñadora Rosa Clará para que confeccione su vestido de novia, como lo hizo con Antonela Roccuzzo -esposa del astro del fútbol Lionel Messi-, Paulina Rubio y Stephanie Cayo. El traje costaría 9 mil dólares.



“Es una joya hecha vestido. El vestido está en proceso, no está listo, pero con ver la tela y los detalles, he quedado enamorada de lo que está haciendo Rosa Clará”, sostuvo Sheyla Rojas.