EN TREGUA. La hostilidad entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas habría cesado, así lo dio a entender el concursante de realities en una entrevista con una reportera de Amor y Fuego. Hasta octubre de 2020, el también aficionado a los toros decía que la ex figura televisiva era una mala persona por llevar “ese tipo de vida”.

En una entrevista con Laura Borlini, quien conducía en ese entonces el desaparecido programa En Exclusiva, Antonio Pavón indicó que Sheyla Rojas botó a su madre de su casa. “Nosotros somos las víctimas de Sheyla por llevar ese tipo de vida. Antoñito no asiste a sus citas medias desde que yo no estoy con él. Le prohíbe al niño viajar a pasar vacaciones con su familia. A su mamá la botó de la casa. Por culpa de Sheyla sufrimos todos, es una muy mala persona”.

Asimismo, aseguró que nunca ha dejado de cumplir sus responsabilidades como padre y que le transfiere 1000 soles mensuales. “Yo lo he acompañado siempre en sus fisioterapias y operaciones. Cumplo siempre puntualmente pasando mil soles”.

Incluso, el abogado de Sheyla Rojas denunció que Antonio Pavón no paga la pensión de su hijo hace 60 meses. “El seño Pavón no pasa la pensión hace 60 meses. La señora Rojas ha seguido trabajando y cubriendo los gastos de su hijo sin reclamar a su padre”, comentó el representante de la ex figura televisiva.

CAMBIO DE OPINIÓN

En enero de este año, los papás de Antoñito habrían llegado a un acuerdo. Es por esta razón que durante la entrevista con una reportera de Amor y Fuego, el aficionado a los toros defendió a Sheyla Rojas e indicó que viajará con su hijo a España porque ella se lo solicitó.

“He venido a recoger a Antoñito porque Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera que él viaje a España. Ella está en México porque le han salido propuestas de trabajo”, dijo Antonio Pavón en la mencionada entrevista.

La reportera le consultó sobre “la reputación” de Sheyla Rojas, Antonio Pavón respondió que la mamá de su hijo es una mujer soltera y por lo tanto puede relacionarse con quien desee. “No la sigo en sus redes sociales, no sigo las noticias de televisión, estoy al margen de lo que ocurre aquí, sólo me interesa Toñito”.

La periodista le preguntó si la amistad entre Sheyla Rojas y los “fuertes” de México le preocupaba. “Yo también tengo amigos agricultores, que tienen fincas, tengo amigos ganaderos (...) No tengo que opinar nada al respecto de eso”.

“No tengo que opinar nada de Sheyla Rojas (...) No quiero pelear con nadie y por supuesto, llevarme lo mejor posible con la mamá de mi hijito. Sheyla está soltera, puede hacer lo que quiera mientras que Antoñito esté bien, los demás podemos hacer lo que queramos. Me gustaría tener la mejor relación del mundo”, añadió Antonio Pavón.

