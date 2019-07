Antonio Pavón tras video de Sheyla Rojas con millonario libanés: "Estamos cansados de que mi hijo se críe con una nana"

Antonio Pavón se pronuncia. El español fue contactado por el programa Válgame Dios tras la difusión de unos videos de Sheyla Rojas en Grecia con su nuevo saliente, el millonario libanés Fidelio Cavalli.

Según la propia conductora de TV, ella se encuentra en Europa de vacaciones, las que ya tenía planeadas desde hace tiempo. Por eso, cuando se le criticó por sus salidas nocturnas, Sheyla Rojas aclaró que había dejado todo planificado para que su hijo esté en Perú con los mejores cuidados.

Sin embargo, esto no ha sido del agrado de Antonio Pavón. El padre del menor habló con Karen Schwarz y le reveló que hace algún tiempo, le había pedido a Sheyla Rojas que su hijo viaje en sus vacaciones de julio a España, para estar con su familia.

Según el testimonio de Karen Schwarz, Sheyla Rojas se habría negado a este pedido y el menor se quedaría con su mamá. Ahora, se sabe que la rubia viajó a Europa acompañada de Fidelio Cavalli, quien ha publicado unos videos de conductora en estado de ebriedad en una de las fiestas en Grecia.

Karen Schwarz sobre Antonio Pavón (Fuente: Latina)

Ante esto, en una conversación exclusiva con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Antonio Pavón fue enfático en señalar que la vida personal de Sheyla Rojas no le interesa en lo más mínimo, sino el bienestar de su hijo.

"No sé qué hace Sheyla ni me interesa. Deseo que le vaya lo mejor posible. Ojalá que rehaga su vida y sea feliz. Pero lo que sí me importa es mi hijo y siempre lo he demostrado a él y al mundo", escribió en un WhatsApp Antonio Pavón.

Finalmente, el español indicó que toda su familia en España espera que su hijo pueda viajar para reencontrarse con ellos y envió una indirecta a la madre de su hijo:

"Aquí la familia lo espera para darle todo el amor, la educación y la sanidad del mundo. Ya cansados de que se críe con una nana. Todos los meses lo primero que hago es pasarle la mensualidad", publicó en WhatsApp.