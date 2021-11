Antonio Tafur criticó programa de Magaly y respaldó a Rosángela Espinoza: “Uno tiene derecho a soñar”

¡Furioso y no se quedó callado! Así se encuentra Antonio Tafur contra el programa de “Magaly TV La Firme” por la divulgación de un audio donde él señala que la ‘chica selfie’ podría tener un proyecto con la cadena Telemundo.

Y es que, a través de Instagram, Antonio Tafur se mostró molesto pues, según él, nunca dio una entrevista ni dio la autorización para que tal declaración sea difundida en el programa de Magaly Medina: “El audio que ustedes escucharon el día jueves y viernes en el programa de la señora Magaly Medina, no fue parte de una entrevista”.

Yo no di autorización para que salga ese audio, para comenzar, están violando un tema de privacidad que es muy delicado, yo no di esa entrevista, yo tengo la conversación con el reporteo donde yo le digo que no le puedo dar un entrevista (...) no podía contestar ni dar una entrevista de manera formal porque no tenía información y autorización de la otra persona (Rosángela)”.

SE DEFIENDE

Antonio Tafur reiteró que ni él ni Rosángela Espinoza hablaron de contratos, sino de conversaciones para un proyecto: “En ningún momento del audio no autorizado que salió en el programa se habló sobre un contrato (...) nadie dice contrato, pero muchos de ustedes piensan que hemos hablado de contratos, de proyectos sí”, argumentó.

“Proyectos tenemos todas las personas, propuestas que no se pueden hablar, claramente sí, que no se pueden hablar porque se puede caer el proyecto porque hay gente muy salada, gente con muy mala vibra, que ya lo estamos viendo, que trata de hacer daño, que trata de hacer quedar mal”, agregó.

Ante la ola de críticas, tras la foto de Rosángela Espinoza en estudios de Telemundo, que desató todo una ola de críticas y comunicados desmintiendo que la influencer sea considera por dicho canal. Antonio Tafur la defiende. “Una persona tiene derecho soñar, tiene derecho a hacer lo que uno quiere más adelante, a atraerlo de una u otra manera”, comentó.





