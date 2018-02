¡Soltó la lengua! El amigo de Rosángela Espinoza, Antonio Tafur, contó que a la modelo más de una vez la han ‘estafado’, pues algunas de sus parejas no eran viriles.



“La gente tiene que vivir su sexualidad a plenitud, no hay que ser reprimida, no tiene que estar en ese capullo feo. Más de una vez la han ‘estafado’ a mi amiga, tenía dudas de una de sus exparejas. Rosángela ahora quiere un hombre de verdad, porque la mujer es ella. Si es o no es, es su problema, pero lo importante es que sea feliz y salga del clóset”, expresó Tafur.



Volvió a ‘Esto es guerra’



Después de la pelea que protagonizó con Yahaira Plasencia en ‘Esto es guerra’, Rosángela reapareció ayer en la nueva temporada del reality.



“Empezamos de cero, ya lo pasado pisado”, dijo al ser presentada. (L.Gamarra)



