Anyella Grados confesó en “El valor de la verdad” que estuvo “borracha” en discoteca de Rioja | VIDEO

La modelo Anyella Grados fue la nueva invitada del programa “El valor de la verdad” y reveló los detalles ocurridos durante la fiesta de Rioja que le costó su corona. La trujillana y ex Miss Perú confesó que sí se pasó de copas durante su salida.

“Sí. Me mareé. No fue una escapada, tenía consentimiento de la organización y del coordinador general. Era una salida para convivir, queríamos conocernos más… Hay que saber los límites, no teníamos impedimento de salir, solo no teníamos que sobrepasarnos”, manifestó la exMiss Perú en el sillón rojo.

“No sabía tomar, me mareé y todo se me complicó. Yo estuve consiente en todo momento, por eso recuerdo todo… llega un momento donde se me baja la presión, sentí que el estómago me estaba afectando y luego conversé y nos retiramos”, agregó Anyella Grados, quien también dijo que salió pasada las 4 a.m. de la discoteca en Rioja.

Antes de responder alguna pregunta, Anyella Grados dijo que le fue muy difícil aceptar estar en el programa porque se “expondría y contaría su verdad”. Su prima Karla Villanueva y su amiga Karen Goicochea la acompañaron durante su participación.

Cabe señalar que Anyella Grados estuvo envuelta en la polémica luego que se divulgara un video de ella en aparente estado de ebriedad tras haber asistido a una fiesta en la selva peruana luego de una labor de representación.

Anyella Grados es la décima participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Faruk Guillén, Jessica Newton, Pedro Moral, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.