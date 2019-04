Anyella Grados aún no decide si demandará a misses que filtraron video íntimo en las redes sociales | FOTOS

La exMiss Perú Anyella Grados confesó en 'El Valor de la Verdad' que aún no decide si demandará judicialmente a las misses involucradas en la filtración del video de su borrachera en las redes sociales. La exMiss Perú consideró que pasar por ese trance legal podría ser muy tedioso, pero que lo está analizando.

“Es un tema complicado, un tema judicial es complicado de llevar, es un delito de violación a la intimidad. Me he sentado a analizar todo, pero no he llegado a una decisión concreta todavía”, señaló en "El valor de la verdad".

Además acusó a la miss teen, Camina Canicoba de burlarse y grabarla mientras ella la pasaba mal vomitando en su habitación del hotel. "Yo le dije al encargado que ella me había grabado, pero me dijeron que no le tome importancia", lamentó la reina de belleza.



En otro momento, Anyella Grados sostuvo que Camila Escribens era la más interesada en que ella se quedara sin la corona y Beto Ortiz le contó que la que fuera virreina del concurso de belleza también perdió la corona, porque Jessica Newton tomó la decisión de volver a organizar el certamen.

Sobre si fue un error haber acudido a la discoteca de Rioja, Anyella Grados manifestó que no lo es. “No siento que haya sido un error. El error fue tomar el tequila. Nos dijeron que podíamos ir a divertirnos, pero evitando hacer shows o grabarnos, eso era un impedimento”, contó Anyella Grados.

“Asumí y pagué mi error, así son las cosas. Lo lamento definitivamente. Las cosas ya están hechas, ya cometí el error… Incluso en el programa pude sacar la conclusión de quién pudo filtrar el video”, reflexionó