Anyella Grados reaparece tras no ser más Miss Perú: "Cuando te arrancan los sueños es imposible no sentirte mal"

Anyella Grados reaparece en TV. La exMiss Perú 2019 decidió aceptar una entrevista exclusiva con Reporte Semanal, tras semanas de silencio. Como se sabe, la jovencita de 20 años protagonizó junto a sus compañeras, una salida a una discoteca durante unas actividades en Rioja.

Anyella Grados optó por el silencio y, según informó Jessica Newton, no viajó a Lima para estar presente en su destitución. Según la organizadora del certamen, ella no ha vuelto a tener comunicación con la modelo.

Ahora, sin corona y sin ser la representante del Perú, Anyella Grados habla por primera vez tras lo ocurrido. La modelo no quiso dar detalles de las imágenes que fueron grabadas por Camila Canicoba donde aparece vomitando tras una noche de juerga.

En todo momento, la modelo prefirió evitar el tema, pero sí lo calificó de 'golpe duro' todo lo que tuvo que pasar durante los últimos días. Anyella Grados narró cómo se enteró que ya no era más Miss Perú.

"Ha sido golpe tras golpe. El último fue el de mi destitución cuando yo me encontraba en casa. Estaba muy nerviosa y quería estar sola. Mi familia no quería que vea ninguna red social, ni los medios de comunicación Ellos me comunicaron la decisión. En ese momento me di cuenta que debía ser más fuerte de lo que estaba siendo", declaró en Latina.

Anyella Grados

Anyella Grados también dijo que ella no será la misma tras este duro golpe. Sin embargo, confía en que todas las personas que siempre la estuvieron apoyando desde el momento de su coronación.

"Es imposible ser la misma de antes con un golpe tan duro. Cuando te arrancan los sueños es imposible no sentirte mal. Es inevitable, pero confío en mío y en la persona que soy, en las capacidades que tengo", indicó Anyella Grados.

Finalmente, ofreció disculpas por todo lo ocurrido y agradeció todo el respaldo antes y después de ser Miss Perú.

"Yo cometí un error y lo lamento mucho. A las personas que en algún momento les afectó e incluso a toda la gente que, desde que me coronaron, estuvo confiando en mí y creyendo en mí", puntualizó la modelo.