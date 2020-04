La actriz Stephanie Orúe aseguró que le soprendieron las críticas que recibió por conducir el programa educativo ‘Aprendo en casa’, dispuesto para atender a los escolares durante la cuarentena por la propagación del coronavirus en el Perú.

“Nunca pensé que iba a ver tanta frustración, igual trato de entender a esas personas que de repente vomitan toda su frustración a través de insultos o mentiras, que realmente no logran diferenciar la ficción de la realidad”, dijo la actriz en ‘América espectáculos’

Asimismo, señaló que seguirá al frente del programa.“Yo sigo para adelante, me siento fuerte, me siento entera”, finalizó.

LA SEPULTARON CON CRÍTICAS

Stephanie Orué debutó hace unas semanas como conductora para alumnos de quinto de secundaria del programa educativo del gobierno ‘Aprendo en Casa’. Sin embargo, su profesión de actriz la hizo ser el blanco de los ataques de cientos de usuarios de redes sociales.

Las críticas apuntan a que su formación no es la de docente, incluso, un usuario la calificó como ‘chica reality’. Tras la avalancha de comentarios adversos, la actriz utilizó sus redes sociales para pronunciarse y enviar un mensaje a sus detractores.

"¿Acaso el programa se llama “Aprendo con la profesora Stephany? ¿No les queda claro que hay profesionales que preparan las clases y que están muy pendientes de que se desarrollen correctamente? BASTA”, escribió en Facebook.

“Podré tener mucha paciencia pero NO VOY A PERMITIR QUE CUALQUIERA VENGA A PRETENDER MENOSPRECIAR MI TRABAJO CON COMENTARIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTOS POBRES QUE VIENEN DE MENTES CERRADAS. NO SEÑOR, ESO NO PORQUE SERÍA PERMITIR QUE ESA FALTA DE RESPETO LLEGUE A MI MADRE, MI PADRE Y A TODOS LOS QUE EN ALGÚN MOMENTO ME APOYARON EN ESTE CAMINO”, continúa Stephanie Orué en la menciona red social.

Finalmente le pidió a sus críticos que piensen antes de referirse al trabajo que ella realiza. “JUNTOS APRENDEMOS MEJOR” Y ESO ES LO QUE SUCEDE DÍA A DÍA, APRENDO JUNTO CON LOS TELEVIDENTES GRACIAS A EXPERTOS QUE SOSTIENEN EL PROGRAMA CON LOS TEMAS PREPARADOS.Entonces para terminar, A ti Rodolfo y a todas esas personas que salen a hablar por hablar o porque no tienen nada que hacer LO PIENSAN DOS VECES ANTES DE REFERIRSE A MI TRABAJO .GRACIAS", finaliza la actriz.