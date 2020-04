“Me llaman Miss Fátima y es el mejor halago que me pueden decir”, cuenta Fátima Saldonid sobre los constantes saludos y mensajes que recibe de los más pequeños, quienes a diario la ven al mando del bloque de eduación inicial del programa ‘Aprendo en casa’, la iniciativa del Ministerio de Educación para brindar clases remotas en medio del Estado de emergencia por la propagación del coronavirus.

Debido a la coyuntura de urgencia, Fátima Saldonid revela que fue convocada, junto a un grupo de actrices y periodistas, para estar al frente del programa educativo que se emite por TV Perú y otros canales nacionales. Consciente de que el proyecto se planificó con poco tiempo dado el contexto, la también periodista indica que es normal que exista todo tipo de críticas.

“Es natural que cuando viene algo tan impactante, haya críticas. Lo que uno quiere es lo mejor para sus hijos. Hay mucho temor de que no se puedan cumplir las metas. Es comprensible las críticas que se puedan dar pero hay que decir las cosas como son para poder entendernos. Ninguna de las que estamos al frente de esta propuesta pretende reemplazar a una maestra que ha estudiado tantos años y que es una experta en el trato no solo emocional, también de aprendizaje”

Fátima, queda claro entonces que lo que buscaban principalmente eran personajes que sepan comunicar

Es un contenido televisivo y se rige bajo las reglas de un producto de TV. Mira, hay mil chicas que lo podrían hacer mucho mejor que nosotras pero fue ha sido una situación de urgencia y han tratado de, entre las posibilidades, sumar esfuerzos con otras áreas.

Se critica mucho que no hayan puesto profesores en la TV ¿estaban contra el tiempo?

Es momento de sumar, pero nosotras no somos profesoras y en ningún momento se decidió poner a profesores, me imagino, por el contexto ya que estamos en una epidemia y los niños necesitaban un acompañamiento. De pronto, en la primera semana tenían que hacer seis programas, tienes el tiempo limitado por el toque de queda, dijeron ¿a quién convocamos?

¿Todo el contenido que hemos visto los primeros días se organizó entonces en una semana?

La convocatoria se dio en una semana, fue todo muy rápido. En el canal siempre hemos estado muy atentos a brindar contenidos para niños y adolescentes, tenemos el canal Ipe, gracias a ellos estamos sacando ‘Aprendo en casa’, junto a la productora Zulema Fernández. Ha sido en una semana y era ‘lo hacemos y lo hacemos’. Si no hubiéramos tenido el equipo y el contenido, nos hubiéramos demorado muchísimo.

Entonces, ¿ustedes fueron convocadas directamente para la conducción del programa sin casting?

Son decisiones que no tomamos nosotras, nosotras hemos sido convocadas y con mucho cariño hemos aceptado. En mi caso, salgo de mi casa cuando tengo un papá de 86 años, vulnerable a quien me da un pánico contagiarlo, tengo hijos pequeños. Salgo y me da miedo. No dejo de alarmarme, pero es momento de empujar todos esta situación de riesgo

Lamento mucho estos comentarios. Stephanie también, imagino. No conozco el caso específico, también habrá sido convocada como nosotras. Ella también corre riesgos al aceptar, lo está haciendo con todo el cariño y bueno, hay críticas que duelen mucho. No es fácil estar en una pantalla, uno tiene una pasión por comunicar y, a veces, con las redes es mucho más duro para uno. Cuando te ofenden y se meten con la familia las personas se sienten mal. Alguien que es muy agresivo es un niño al que no le pudimos dar mucha atención. Los comentarios negativos nos sirven para aprender qué cosa no queremos en la sociedad. A ella también la convocaron, la llamaron, no se puso de frente en la pantalla.

