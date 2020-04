Mortificada y cansada. La actriz Stephanie Orué utilizó sus redes sociales para pronunciarse en contra de las críticas que recibe por conducir el programa Aprendo en Casa, la modalidad de educación remota implementada por el Ministerio de Educación debido a la pandemia del Coronavirus en el país.

Las críticas apuntan a que la formación de Stephanie Orué es la de actriz y no de profesora. Al respecto, Stephanie Orué señalo "¿Acaso el programa se llama “Aprendo con La profesora Stephany? ¿No les queda claro que hay profesionales que preparan las clases y que están muy pendientes de que se desarrollen correctamente? BASTA”, escribe la figura televisiva en su cuenta de Facebook.

Además, Stephanie Orué indicó que no iba a permitir que menosprecien su trabajo y su trayectoria. “Podré tener mucha paciencia pero NO VOY A PERMITIR QUE CUALQUIERA VENGA A PRETENDER MENOSPRECIAR MI TRABAJO CON COMENTARIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTOS POBRES QUE VIENEN DE MENTES CERRADAS. NO SEÑOR, ESO NO PORQUE SERÍA PERMITIR QUE ESA FALTA DE RESPETO LLEGUE A MI MADRE, MI PADRE Y A TODOS LOS QUE EN ALGÚN MOMENTO ME APOYARON EN ESTE CAMINO”, continúa la actriz en la menciona red social.

Stephanie Orué le pidió a sus críticos que piensen antes de referirse al trabajo que ella realiza. “JUNTOS APRENDEMOS MEJOR” Y ESO ES LO QUE SUCEDE DÍA A DÍA, APRENDO JUNTO CON LOS TELEVIDENTES GRACIAS A EXPERTOS QUE SOSTIENEN EL PROGRAMA CON LOS TEMAS PREPARADOS.Entonces para terminar, A ti Rodolfo y a todas esas personas que salen a hablar por hablar o porque no tienen nada que hacer LO PIENSAN DOS VECES ANTES DE REFERIRSE A MI TRABAJO .GRACIAS", finaliza la actriz.

APRENDO EN CASA

Stephany Orúe no es la primera actriz que se ha unido a este proyecto. Como se recuerda, la actriz Patricia Barreto estuvo frente al espacio del Instituto de Radio y Televisión (IRTP) dirigidos a alumnos de secundaria que se transmite por TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional.

Estos programas educativos están dirigido a todos los niños y adolescentes que se han visto afectados con la pérdida de clases debido a la crisis por el coronavirus que está afectando a millones de escolares, no solo en Perú, sino en todo el mundo.

Aprendo en Casa por TV Perú | Coronavirus

