Aracely Arámbula defiende a sus hijos con Luis Miguel con la fuerza 'de una leona' [VIDEO]

La actrizAracely Arámbula no pudo disfrazarse en Halloween debido al poco tiempo libre que le ha dejado su trabajo en la conducción del programa Masterchefen Estados Unidos. Sin embargo, ella disfrutó el disfraz que sus dos hijos de 10 y 8 años tuvieron en noche de brujas.



Aracely Arámbula compartió fotos de cómo lucieron sus hijos Miguel y Daniel en Halloween y los medios no tardaron en republicar la imagen, pues ambos niños también son hijos del cantante Luis Miguel.



Tanto Aracely Arámbula como Luis Miguel cuidan la intimidad de sus hijos. Por ese motivo, los usuarios en redes sociales se sorprendieron con la foto de Halloween. Incluso, en esta imagen, el rostro de los niños estaba con maquillaje, por lo que no se vio su rostro claramente.

Me encanta compartir y disfrutar de todos los momentos con ellos 💁👬🌺🙏🏻🍀😘😘 🎃👻💀🤖☠️👾😻😻

En el programa 'Don Francisco Te Invita", la actriz Aracely Arámbula contó qué era lo que más le ha dolido del precio de la fama. Ella detalló que su familia es su punto débil y que cuidará a sus hijos como una leona.



"Lo que más duele es cuando se meten con tu familia cuando preguntan cosas que… cuando han hablado mal de mi familia, cuando se metían demasiado de mi relación. Hablaban cosas de mi hermano, de mis papás, eso duele mucho", contó Aracely Arámbula a Don Francisco.



"Y ahora que llegaran a decir algo de mis hijos, no se los permito, sale la leona que traigo dentro", agregó la ahora conductora de Masterchef.



