Aracely Arámbula y Luis Miguel: Actriz confiesa por qué no ha tenido pareja después de ‘El Sol de México’

Aracely Arámbula ha vuelto a las pantallas al ser la conductora de Masterchef. Ella estuvo en el programa 'Don Francisco Te Invita', en donde habló de sus hijos, sus nuevos proyectos y sobre su situación sentimental. Recordó ligeramente a Luis Miguel, papá de sus hijos.

En el la entrevista, Aracely Arámbula indicó que su punto débil es su familia. Que le causa mucho dolor cuando se meten con su familia y ahora no dejará que suceda lo mismo con sus hijos. ""Y ahora que llegaran a decir algo de mis hijos, no se los permito, sale la leona que traigo dentro", agregó la ahora conductora de Masterchef.

La actriz reveló que uno de los fracasos que marcó su vida fue el "que se quebrara mi familia. Yo soñaba con tener una familia con mis hijos... Todavía tengo a mis padres y eso lo agradezco", contó Aracely Arámbula e indicó que ha sido madre y padre de sus hijos Daniel y Miguel, niños que también son hijos de Luis Miguel.

Aracely Arámbula señaló que trabaja por sus hijos y para ellos. "...me gusta que ellos sepan que su mamá trabaja y que hace el mayor esfuerzo por ellos y que lo hago con mucho amor y mucho cariño".



El trabajo ocupa todo el tiempo de Aracely Arámbula, por lo que no tiene tiempo para el amor. "El poco tiempo que yo tengo después del trabajo se los quiero dedicar a mis hijos, porque ahorita no hay tiempo para mí, para el amor, ya vendrá, como dice mi canción, yo soy la dueña sin dueño, con eso es suficiente", contó.

La relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel duró del 2005 al 2009. Durante esos años enfrentaron muchos rumores. Algunos decían que todo era parte de un contrato a pesar de que a inicios del 2007 y fines del 2008 nacieron sus hijos.

En una entrevista este 2017, Aracely Arámbula calificó esa relación como el amor de su vida. ¿Viviste el amor de tu vida?, peguntó el periodista. "Sí lo viví. Cómo no, si tengo dos hijos".

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.