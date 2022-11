El concierto de Juan Luis Guerra del 22 de noviembre fue afectado luego de sobrepasar la capacidad de aforo. Ante ello, las autoridades clausuraron el Arena Perú y se suspendió el espectáculo del cantante dominicano del día de hoy.

El gerente general del Jockey Club, Miguel Alberto Flores Bahamonde, se comunicó con Magaly Medina para aclarar sobre el local y aseguró que ellos no tienen nada que ver. “Esos terrenos no pertenecen al Jockey Club (...) Arena Perú y a la Explanada Olguín que no tiene nada que ver con el Jockey Club. Opeluce, sí”, informó.

“Nosotros no tenemos que hacer nada con esos locales” , señaló. De igual manera, comunicó que la empresa inmobiliaria Portalia es la responsable de alquilar el Arena Perú para los espectáculos. “Es conveniente informarlo”, finalizó.

Magaly Medina se expresa ante cancelación de concierto

Magaly Medina respaldo a los fanáticos que se quedaron sin concierto de Juan Luis Guerra el día de hoy, luego de que el público estuviera en riesgo de perder la vida ante la situación.

Se sobrepasó el aforo de la Arena Perú, que tiene capacidad para 9 mil personas, sin embargo ingresaron más de 14 mil poniendo en riesgo, lógicamente a todos los que estuvieron ahí”, comentó.