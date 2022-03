ROMPIÓ SU SILENCIO. La youtuber Ariana Bolo Arce contó su verdad sobre la repentina salida de Giancarlo, uno de los integrantes más queridos del denominado ‘Team Bolo’. La influencer contó algunos detalles que sus seguidores no conocían sobre este penoso quiebre en el equipo.

En entrevista con el programa ‘Tu quieres show’ del youtuber ChikiWilo, Ariana Bolo Arce indicó que Giancarlo les comentó que no se ‘sentía al 100%’ cuando decidió abandonar el team.

“Recuerdo una reunión por Zoom, preguntándole que cómo estaba porque lo sentíamos muy ausente en el canal. Él nos comentó que no se sentía bien y que no estaba al 100 por ciento. Yo como prima y jefe de él, le dije que podía confiar en mí si tenía algún tema económico o emocional, que podíamos ayudarlo” , indicó Ariana.

GIANCARLO NO VOLVERÁ AL CANAL

Momentos después, la youtuber confirmó que Giancarlo no volverá al canal, para tristeza de sus seguidores y contó cómo fue que se enteró de su decisión.

“Giancarlo no va a volver (...) Él decidió desaparecer. No se vio conmigo , me llamó y me dijo que iba a dar un paso al costado con el tema de los videos porque no se sentía bien . Entendí que no se sentía tal vez emocionalmente bien, tendrá sus razones , pero él nunca nos dijo (sus razones), nunca fue sincero en decirlo ”, puntualizó.

Ariana Bolo Arce

GIANCARLO DESAPARECIÓ

Finalmente, Ariana Bolo Arce reveló que le pidió a Gian que sea claro con sus seguidores sobre su salida, pero simplemente desapareció. Asimismo, recalcó que no quedó ningún tema económico de por medio.

“Le dije: ‘Gian, antes que te vayas, di en tus redes por qué te estás yendo, la gente va a malinterpretar las cosas. No lo hizo. Yo tampoco sé el porqué. No puedes obligar a una persona a estar donde no quiere”, finalizó.

MÁS INFORMACIÓN: